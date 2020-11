Maradona seisis surmaga silmitsi, kuid saatis korda järjekordse ime 

Nüüd võitleb 60aastane Maradona terviseprobleemidega. Suure elupõletajana tuntud narkosõltlane sattus novembri alguses haiglasse, kus talle tehti ajuoperatsioon. Nüüd on olukord stabiliseerunud ja ta viidi üle kodusele ravile. Ta jääb oma tütre järelvalve alla. Ihuarst Leopoldo Luque ütles, et ka väike kogus alkoholi võib praeguses olukorras olla üliohtlik. Maradona advokaat ja mänedžer Matias Morla tunnistas, et legend saatis korda järjekordse ime.