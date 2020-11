Marko Asmer: „Nõustun, et Red Bull näitas Jüri vastu suurt usaldust. Ega teda ilu pärast kaasa võetud.“ 

Asmer toonitab, et kõige olulisem oli lõpuks litsents kätte saada. Tegemist on keerulise süsteemiga, kus peab nõrgematest sarjadest koguma vajalikke punkte. Reegel näeb ette, et vaja on 40 punkti, kuid Vipsil on koos 32. Red Bull esitas aga Rahvusvahelisele Autoliidule (FIA) taotluse, et 20aastasele eestlasele tehtaks erand, kuna tal polnud võimalik koroonaviiruse piirangute tõttu osaleda Jaapani Super Formula sarjas. Kõik läkski õnneks ja lõpuks sõitis Vips kohustuslikud 300 km vormel 1 roolis. Nüüd on litsents käes!