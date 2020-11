Vormel 1 VIPS SAI F1-SUPERLITSENTSI! Red Bullil võib järgmiseks aastaks olla kaks vaba sõitjakohta Viljar Voog , täna, 14:30 Jaga: M

Red Bulli meeskond Istenbul Parki ringrajaga tutvumas. Jüri Vips on paremalt teine. Aga kus on Max Verstappen? Foto: Clive Mason / Getty Images / Red Bull Content Pool

Eesti sporti jahmatas neljapäevane pommuudis, et Jüri Vips on salamisi läbinud Silverstone’i ringrajal 300 testikilomeetrit 2012. aasta Red Bulli vormeli roolis ja sellega ära teeninud F1-sarjas võistlemiseks vajaliku superlitsentsi. Tõenäoliselt eestlast tuleval aastal kuninglikus vormelisarjas siiski (veel) ei näe. Aga mine sa tea, variandid selleks on täiesti olemas.