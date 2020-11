Eesti koondislane jääb segase koroonaproovi tõttu eemale mängust Bosniaga 

Esmaspäeval Sarajevos antud proov osutus taas positiivseks, kuid see loeti „mitte lõplikuks“ (non conclusive - toim.). Järgnevate päevade kordustestid näitasid taas positiivset tulemust. Samas tuvastati Lassi organismis COVID-19 antikehade olemasolu. Sarajevos tehtud proovide tulemusi analüüsisid ka Põhja-Tallinna Regionaalhaigla spetsialistid, kelle hinnangul korvpallur enam nakkusohtlik ei ole. Sellele vaatamata tuleb naiskonna ühel liidermängijal tänasest mängust eemale jääda.

„Kadri-Anni eemale jäämine on kindlasti valus löök, kuid praeguses olukorras tuleb olla ootamatusteks valmis. Teeme omad muudatused ja liigume edasi. Naiskond on oludega hästi kohanenud ja rivis olevad naised on valmis lahingusse astuma,“ kommenteeris olukorda koondise peatreener Allan Siimann.