M-Spordi piloodid said enne hooaja viimast etappi tagasilöögi 

"Arvestades, kui vähe aega meil järel on ning kui raske on leida sobivat paika, siis arvan, et peame enne [testide planeerimist] katseid tundma õppima. Meil pole veel isegi veel ülevaadet sealsetest teedest. Kuid me pole veel eriti millegi üle arutanud. M-Spordi jaoks on olukord sama. Palju me ka ei taha, on aasta sisuliselt läbi," lausus Millener portaalile DirtFish.