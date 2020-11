Jüri Vips: kui kellelgi peaks midagi juhtuma, siis olen igal juhul valmis! 

"See [superlitsents] tähendab, et järgmisel aastal on pinge kõvasti madalam. Siis olen F2s. Viimased paar aastat on olnud niimoodi, et pean teatud kohas lõpetama, et saada punktid kokku ning siis on ülinapilt puudu jäänud. See andis suurt meelerahu, et selle litsentsi kätte sain. "Viimased kolm aastat olin suhteliselt lähedal olnud litsentsi saamisele, alati oli natuke puudu jäänud. Mul on väga-väga hea meel, et lõpuks selle sain." selgitas Vips.