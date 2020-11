VIDEOD | Raieste koduklubi kaotas Moskva CSKA-le, Žalgiris teenis suure kaotuse ja Barcelona veel suurema võidu 

Barcelona on seitsme võidu ja ühe kaotusega Euroliiga liider. Müncheni Bayernil on viis võitu ja kaks kaotust, nii Piraeusi Olympiacosel, Moskva CSKA-l kui Kaunase Žalgirisel on viis võitu ning kolm kaotust. Raieste kodumeeskond Baskonia on seni kirja saanud kaks võitu ja neli kaotust, sellega ollakse 18 meeskonna hulgas 14. kohal.