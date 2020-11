Hamilton seitsmendast tiitlist: ma ei unistanud sellest isegi kõige pöörasemates unenägudes 

Esimest korda tuli Hamilton vormel 1 sarja meistriks 2008. aastal, kui ta sõitis McLareni meeskonna eest. Seejärel püüdis ta samas tiimis oma saavutust korrata, kuid ebaõnnestunult. 2012. aasta lõpus šokeeris ta vormelisõpru – sealhulgas ka oma isa Anthonyt – lükkega, et liitub Mercedese meeskonnaga.

Briti sõitja asendas Mercedeses seitsmekordset vormelilegendi Michael Schumacherit, kellega Hamilton võib sel nädalavahetusel jõuda ühele pulgale. „Ma ei osanud isegi kõige pöörasemates unenägudes mõelda, et jõuan seitsme meistritiitlini,“ tunnistas 35aastane Hamilton.

Järjekordse MM-trofee kindlustab britt sel nädalavahetusel juhul, kui pühapäevase sõidu järel on tema edu tiimikaaslase Valtteri Bottase ees vähemalt 78 punkti. Siis pole alles jäänud etappidel võimalik teda enam püüda. Hetkel on meeste vahe 85 punkti, pärast Türgit jääb hooaja lõpuni sõita kolm etappi.

„Oleme neid (meistritiitleid- K.P.) nüüd üksteise järel võitnud,“ rääkis Hamilton enda ja Mercedese imelisest eduloost. Nimelt on britt alates 2014. aastast võitnud kõik meistritiitlid, Mercedes omakorda kõik konstruktorite karikad. „See tõestab, et kui elus tekib võimalus riskimiseks, siis tuleb teha seda, mis sulle endale õige tundub, mitte kuulata teiste juttu sellest, mida peaksid tegema.“

Sel nädalavahetusel sõidetaval Türgi GP-l on kohal ka eestlane Jüri Vips, kes on Alpha Tauri ja Red Bulliga reservsõitja. Red Bulli noorteprogrammi kuuluv eestlane on igal juhul valmis kihutama, kui tiimi sõitjatest kellelgi midagi juhtuma peaks.