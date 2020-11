Kergejõustikuliidu ühislaagri järel tuvastati ühel sportlasel koroonaviirus 

Kergejõustikuliidu saavutusspordi juht Kristel Berendsen selgitas, et kõnealune sportlane tundis end esmaspäeval ja teisipäeval väsinult, kuid arvas, et ehk on see pikast laagrist tekkinud kurnatuse tõttu. Oma lähikondsega seotud viirusealge tõttu läks aga Tallinnast päris sportlane siiski testi tegema ja eile selguski, et see on positiivne. Berendsen lisas, et ta ei oska öelda, kas laagris olles oli kõnealune isik juba nakatunud või mitte, kuid kindel on see, et ta sai haiguse oma lähikondse, mitte laagri kaudu.