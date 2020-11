Red Bulli ja AlphaTauri sõitjad näitasid Türgi GP vabatreeningutel kiireid aegu, Vips võimalust ei saanud 

Sõitjad olid hommikul hädas külma temperatuuriga, sest Istanbuli ringrajal oli sooja vaid 17 kraadi. Lisaks muutis olukorra veelgi keerulisemaks asjaolu, et eile õhtul ja täna lasti rada veega üle ning see tegi selle kohati väga libedaks. Treeningu alguses tõestas seda kiirelt Ferrari mees Charles Leclerc, kes sõitis otsa rajatähisele.

20aastane Jüri Vips liitus sellel nädalal toimuvaks Türgi vormel 1 etapiks AlphaTauri ja Red Bulliga. Eestlane on meeskondade reservsõitja, mis tähendab, et kui keegi kahe tiimi pilootidest peaks mingil põhjusel eemale jääma, siis on asendajaks just tema.