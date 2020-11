Tänak saab Monza ralliks huvitava tiimikaaslase 

Alates 2016. aastast sõidab 24aastane norralane WRC2 sarjas. Lisaks on ta tegelenud Saksamaal asuval Hyundai testirajal WRC autode testimisega ning ralliportaali Dirtfish andmetel on WRC etapil kaasalöömine preemiaks hea töö eest.

„See on minu jaoks suurepärane võimalus. Olen kogu oma karjääri jooksul teinud tööd just selle nimel, et sõita WRC autoga kõrges konkurentsis,“ vahendas Dirtfish norralase sõnu. „Monza on minu jaoks täiesti uus, aga olukord on sama paljude sõitjate jaoks, kes koroonaviiruse tõttu on viimasel hetkel kutsutud asendama.“