Mäng Eestiga jääb Gruusia peatreenerile viimaseks 

„Kahe mängu pärast on teil uus treener. Palun vabandust,“ rääkis 56aastane Slovakkia päritolu Weiss. „Minu töö on tehtud. Minu aeg on läbi. Aitäh fännidele, mängijatele ja ajakirjanikele. See ei olnud lihtne, aga need olid väga head aastad minu elus. Oleme kurvad,“ lisas ta.