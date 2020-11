USKUMATU VIDEO | Florida golfiväljakul jalutas ringi jaburalt suur alligaator 

Kui Florida osariigis Naplesis asuva Valencia golfikeskuse töötaja Tyler Stolting ühel vihmasel päeval oma golfikäruga ringi sõitis, ei arvanud ta, et näeb väljakul jalutamas hiiglaslikku roomajat, ent just nii juhtus. Alligaatorid ja krokodillid ei ole Floridas iseenesest haruldane nähtus - seda eriti troopiliste tormide ajal, millest üks just parajasti on USAd räsimas -, aga selle eluka suurus on pannud interneti kihama.