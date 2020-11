Kehala rallil osalev Tänak: olukord viirusega on ekstreemne, kuid elu ei tohi täiesti seisma jääda 

Portaal DirtFish uuris, miks Ott Tänak otsustas minirallil kaasa lüüa. "Idee on aidata Eesti rallikorraldajaid, et leida praeguses olukorras erinevaid lahendusi. Teame, et praegu on maailmas keeruline situatsioon. Seega peame leidma võimalusi korraldada väiksema eelarvega kompaktseid võistlusi," ütles eestlane.

Kehalas tuleb starti 14 masinat, kokku sõidetakse laupäeval üheksa kiiruskatset kogupikkusega 56,91 kilomeetrit. WRC-autoga on stardis Tänaku ja Martin Järveoja kõrval ka Georg Gross ja Raigo Mõlder (Ford Fiesta WRC). R5-masinaid on Kehalas stardis kümme, eestlaste kõrval on stardijoonel ka norralane Ole Christian Veiby, soomlane Kalle Markkanen, leedulane Vladas Jurkevičius ja Saudi Araabia piloot Rakan Al-Rashed.

"Võistluse korraldajad ja Eesti Autospordiliit mõistavad, et tuleviku jaoks on vaja olla uuendusmeelne ja seda nad üritavaki teha. Me kõik mõistame, kui ekstreemne on olukord viirusega, kuidas samas ei tohi elu täiesti seisma jääda," jätkas Tänak. "Praeguses olukorras ei saa korraldada tavapäraseid rallisid, kuid organiseerijad on leidnud viisi, kuidas seda teha ohutult ja kuluefektiivsekt."

"Lisaks (korraldajate ja autoliidu) aitamisele on mul hea meel tagasi masinas olla," lisas Hyundai sõitja. "Viimasest sõidust on möödas palju aega ja see on omamoodi viimane võimalus enne ilmade muutumist. Praegu on ilus sügisilm ja teed on väga heas konditsioonis."