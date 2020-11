Spordivaria „Sa ei tulnud isegi teiseks!“ Lapsevanemate liigset ambitsioonikust peavad taltsutama selged reeglid Kaspar Koort , täna, 21:00 Jaga: M

Noore sportlase kannatused kangil. Kergejõustikutreener Ene Valge leiab, et ennekõike peab laps trennis õppima siiski sporti armastama. Foto: Itar-Tass/Scanpix

Laste spordivõistlustel häälekalt kohtunikke, konkurente või võistkonnaala puhul isegi oma võsukese tiimikaaslasi kiruvad lapsevanemad kipuvad olema justkui noortespordi lahutamatuks osaks. Osa sellisest kontingendist ei piirdu üksnes tribüünil kisamisega, vaid annab aeg-ajalt ka treenerile teada, et tegelikult ei tea too asjast midagi ning sellise juhendaja käe all tema lapsukesest küll maailma parimat ei saa. Õhtuleht uuris erinevate alade treenerite käest, kui teravana näevad nad üliambitsioonikate ja enda arvates ülimalt asjatundlike lapsevanemate probleemi meie noortespordis.