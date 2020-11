OTSEBLOGI | Tänak on Kehala rallil teinud seni puhta töö 

"See on midagi uut ja väga põnevat. Korraldajad teevad selle ralli nimel ränka tööd, seega on tore tulla ja üritust sel moel toetada. On alati tore, kui saan Hyundai i20 Coupe WRCga kodumaal sõita," oli Tänak lausunud oktoobri lõpus portaalile DirtFish.