Levadia pikendas võiduseeriat ning vähendas Paidega vahet 

Liigatabelis on suveräänne liider FC Flora, kes on 26 mänguga kogunud 71 silma. Järgneb matši enam pidanud Paide, kel on koos 60 punkti. Neljanda järjestikuse võidu teeninud Levadial on kirjas 53 silma. Legion jätkab 25 punktiga seitsmendal kohal.