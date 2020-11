Türgi vormel 1 etapi kvalifikatsiooni võitis üllatusmees, Mercedesed jäid esiviisikust välja 

Parima aja sõitis välja Racing Pointi rooliv Lance Stroll, kellel kulus ühe ringi läbimiseks 1.47,675. "Ma ei suuda seda sõnadesse panna, olen šokeeritud," ütles mees peale ajasõitu. "See on mu senise karjääri üks säravaimaid tulemusi. Unistame noorena sellistest hetkedest ja see on midagi väga erilist."

Strolli kõrvalt alustab homset võistlust Max Verstappen. "Olen pettunud. Kui sa juhid pikalt, aga lõpetad teisena, siis see pole see, mida tahtsid," ütles võitjale 0,29 sekundiga alla jäänud hollandlane. Teised piloodid kaotasid Strollile enam kui pooleteist sekundiga. Võitja tiimikaaslane Sergio Perez oli kolmas (+1,556) ning Verstappeni paarimees Alexander Albon (+2.683) neljas.

Perez ütles peale võistlust, et on kolmanda kohaga rahul. "See on tiimile suurepärane tulemus, me ei oodanud seda! Kindlasti eelistan kolmandalt kohalt startimist teiselt positsoonilt alustamisele," rääkis mehhiklane.