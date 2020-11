Karel Voolaid: peame saama Põhja-Makedoonia mängust maksimumi, mõnikord võetakse end selg vastu seina olukorras kokku 

"Eestis on praegu suur poleemika, et kes täidab suured Mattias Käidi saapad. Arvan, et need saapad pole veel nii suured. Käit oli tubli ja tegi viimati väga head mängud. Me ei saa ainult Mattiase ümber mõtlema jääda, et kes on see Eesti koondise keskvälja päästja. Küll me selle päästja homme leiame väljakul."

Pausi järel on koondises tagasi Ameerika Ühendriikide kõrgliigas mängiv Erik Sorga, kes on D.C. Unitedis viimastes voorudes mänginud ründaja asemel ründava poolkaitsja positsiooni. Voolaid ei välistanud, et Sorgat näeb ka eelolevates mängudes sellel positsooonil.

"Homse mängu stsenaarium võib nõuda erinevaid valikuid. Erik on minu silmis mitmekülgne mängija, keda saab erinevatel positsioonidel kasutada, vajadusel ka ääre peal. Kasutame teda vastavalt sellele, milline mäng meil ees ootab," ütles ta.

Voolaid hoidis mängu eel oma joont, et koosseisu ta avalda. "Hoian traditsiooni, et ei lao seda lauale. Koosseisuga mängud käivad. Kes jalgpalli mõikab, paneb täppi. Las ta jääb mõistatuseks, sõnas 43aastane juhendaja, kelle sõnul on veel mõne mängija osalus tervise pärast kahtluse all.

Meeskonna kapten Konstantin Vassiljev tõdes, et ees ootab raske mäng. "Mõlemale meeskonnale on tulemus oluline ja antakse endast 100%. Makedoonia on soosik, aga meilgi on omad võimalused. Kui suudame need ära kasutada, siis lahkume hea tulemusega," oli ta lootusrikas.