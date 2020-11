Lewis Hamilton: kõigile lastele, kes unistavad võimatust - ma usun teisse! 

Ainult Michael Schumacheril on ette näidata seitse MM-tiitlit, sellest enamat pole keegi saavutanud. Tänane etapivõit oli Hamiltonile aga 94., millega ta uuendas enda nimele kuuluvat rekordit.

Pärast lisas ta, et tegu on unistuse täitumisega.

"Pean kõigepealt tänama teid ja kõiki, kes tehases on. Ma ei oleks seda suutnud, kui poleks selle meeskonnaga liitunud. Meie teekond on olnud monumentaalne. Tahan tänada oma meeskonda, kes kõigi nende aastate jooksul mulle on toeks olnud ning oma perekonda. Oleme sellest unistanud alates ajast, mil veel noor olin," vahendas Hamiltoni sõnu Sky Sports.