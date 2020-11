Pettunud Zelinski krõbedad sõnad: isegi Vassiljev peab kaitsetööd tegema ja treenerite vahetused tekitavad palju küsimusi 

Avapoolaja järel oli Põhja-Makedoonia ees 1:0. Endine tippjalgpallur Rimo Hunt tunnistas, et tema jaoks oli veidi kummaline, et algkooseisus ei näinud välismaal mängivaid Erik Sorgat ja Georgi Tunjovi. „Väljakul oli sümbioos puudu, viimase aja mängudes on enesekindlust ja söödumängu näinud rohkem,“ rääkis Hunt ETV stuudios.

Ta lisas nii: „Kui lähed väljakule ja oled mängija, siis respekteerid treeneri plaani. Aga kui saad aru, et, kurat, see ei toimi... Kui mina vanasti mängisin, viskasime (Marko) Kristaliga nalja, et oleme need indiaanlased, kes astuvad rehale ja saavad litaka ära, aga siis astuvad sama reha peale ja saad jälle litaka ära. Praegu jääb sama mulje. Ja see tekitab mängijas nii palju frustratsiooni. Mida, pagan, me teeme, kui see plaan ei toimi?“

Endine koondislane kritiseeris ka koondise raudvara Konstantin Vassiljevit, kes tema hinnangul ei teinud teatud olukordades piisavat kaitsetööd. „Mind ei huvita, et ta on Vassijev, ta peab kaitsetööd ka tegema,“ põrutas Zelinski olukorra kohta, kus rahvustiimi kapten tema arvates liiga vara kaitsefaasist rünnakule tormas.

Teisel poolajal suutis Eesti Rauno Sappineni 52. minuti ilusast väravast viigistada, aga 63. minutil vahetati ta Henri Anieri vastu välja. ETV stuudios külalistena osalenud Hunt ja Zelinski nentisid mõlemad, et see vahetus jäi neile arusaamatuks. „Ta ei tundunud väsinud, lõi olukordi ja väga ilusa värava. Selle (vahetusega- K.P.) lõhuti meie rütm ära,“ tunnistas Hunt.

Zelinski oli treenerite valiku osas veel kriitilisem. „Väga palju küsimusi tekib. Arutasime, et nii palju küsimusi tekib mitte seetõttu, mis toimub väljakul, vaid otsuste tõttu. Võtame vahetused,“ rääkis Zelinski, kelle sõnul läks meie vahetuste järel samuti initsiatiiv vastastele.

„Kas need olid põhjendatud? Mida taheti saavutada? Treenerite tiim peab mõtlema, mida vahetused kaasa toovad. Ma ei näe sügavuti mõtlemist. Kui Voolaid koondise etteotsa pandi, mõtlesin kohe, kelle ta valib oma abitreeneriks. See ei saa olla keegi, kes on peatreenerile mugav. Peab olema keegi, kes on pind tagumikus ja kogenud inimene, kes oskab näha väljakul asju, kui peatreener neid ei näe. Peab olema sisemine opositsioon, aga kõrvaltvaatajana ma näen, et seda ei ole,“ kõlasid Zelinski sõnad.