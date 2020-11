Miks ei näe teleekraanilt kohalikku korvpalli? 

Eesti pallialade ülekanded on jaotunud eri meediamajade ja telekanalite vahel. Rahvusringhäälingu ETV2 kanalis on nädalavahetustel vuti meistriliiga kohtumised, vollesõbrad näevad lemmikute mänge Kanal 12 vahendusel. Korvpalliga on seis segasem.