Karel Voolaid kriitikast Sappineni vahetuse kohta: muidugi, kõrvaltvaatajad näevad vahel asja hoopis teravama pilguga kui meie väljaku äärest 

„Põhja-Makedoonia poleks praegu seal, kus nad on [Eesti tänased vastased kindlustasid neljapäeval pääsu järgmisel suvel toimuvale EM-finaalturniirile – toim], kui nende mängijad poleks pikka aega teinud kõik, et saavutada midagi erilist.

Ma ei tea, kas me oleme võrreldes Põhja-Makedooniaga allamäge liikunud, aga praegu on nad meist kindlasti tugevam koondis, see on selge,“ rääkis Voolaid.

„Euroopas ei võta ükski meeskond mängu kergelt, kui on punktidele mäng. Pealegi on neil võimalus tõusta B-divisjoni – kuidas on üldse võimalik eeldada, et see mäng oleks kergem?! See oleks väga ebaprofessionaalne lähenemine,“ lausus Voolaid.