Iluvärava kõmmutanud Rauno Sappinen: tahtsingi ühe puutega tagumisse nurka lüüa – välja tuli veel paremini 

Sappinen tõdes, et võrreldes kuu aja taguse 3 : 3 viigimänguga olid hiljuti koha EM-finaalturniirile taganud makedoonlased platsil märksa enesekindlamad, kohati liigagi enesekindlad. „Sellest sai ka minu värava alguse. Nad olid veel mingites momentides lohakad, kuid me ei suutnud seda ära kasutada,“ ütles Rahvuste liigas oma neljanda värava kõmmutanud ründaja.

Ta tunnistas, et pärast viigiväravat oli ka tunne, et ehk saabub siis mängu murdepunkt ning suudame võidugi võtta, kuid lõpuks mõjus see tabamus punase rätikuna hoopis väljakuperemeestele, kes lõid ridamisi häid olukordi ning said 68. minutil ka oma teise värava. „Põhja-makedoonlased näitasid klassi, meie värav neid rivist välja ei löönud,“ tunnustas Sappinen vastaseid.

Samas polnud ta nõus pisut varem peatreener Karel Voolaidi poolt öelduga, et Põhja-Makedoonia ongi meist praegu selgelt parem meeskond. „Ei ole nõus sellega. Pigem: jalgpall koosneb paljudest pisidetailidest, loevad mõned meetrid või isegi sentimeetrid. Need on väiksed asjad, aga peame enda jaoks üle vaatama, kus saame ise paremini,“ ütles ründaja.

Pisut enne väravat kukkus Sappinen karistusalas, kuid kohtuniku hinnangul oli tegemist „sukeldumisega“ ja penalti asemel pälvis ründaja hoopis kollase kaardi.

„Sain ühest mängijast mööda, siis läks puude pikaks. Samas mulle tundus, et oli küll [kaitsja] puude. Ei taha selle kohta midagi öelda, aga kui ma oleks olnud Saksamaa või Hispaania mängija, siis ta ilmselt oleks andnud penalti, kui viga oleks olnud kastis. Kuid kollase kaardi vääriline daiv see küll ei olnud,“ kirjeldas Sappinen oma nägemust antud episoodist.

Mis puudutab enda välja vahetamist 63. minutil, siis Sappinen andis mõista, et tegelikult oli emotsioon hea, meeskond oli tema väravast saanud energiat juurde saanud ning ta võinuks veelgi rassida.