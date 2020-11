Jalgpall 15 MÄNGU VÕIDUTA: kaotus Skopjes viis Eesti jalgpallikoondise mudaliiga lävele Kaspar Koort , täna, 07:00 Jaga: M

GALERII

SEE PILK ÜTLEB KÕIK: Karl Jakob Hein tegi küll ridamisi hiilgavaid tõrjeid, kuid kahel puhul suutsid vastased noore puuriluku üle mängida Foto: EPA/Scanpix

Eesti jalgpallikoondis astus eile pärastlõunal Skopjes Põhja-Makedoonia vastu väljakule teadmisega, et kui tahetakse pääseda rahvuste liiga C-taseme viienda alagrupi viimasest kohast, ei tohi matši kindlasti kaotada. Ent lõpuvile kõlades ilutsesid tablool väljakuperemeeste 2 :1 võidunumbrid ning see tähendab, et kolmapäevane alagrupiturniiri viimane mäng Gruusiaga on tabeliseisu mõttes meie jaoks kosmeetilise tähendusega. Ühtlasi pole me võidurõõmu tunda saanud juba 15 kohtumises järjest.