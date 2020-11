Mait Patrail aitas koduklubil Saksamaa kõrgliigas liidrikohta hoida 

Saksamaa Bundesliga tabel on veidi ebaülevaatlik, sest pärast nelja koondislase positiivset viirusetesti lükati mitmed kohtumised edasi. Löwen asub aga siiski 14 punktiga liidrikohal, tiitlikaitsja THW Kielil on kaks silma ja üks mäng vähem. TVB Stuttgart on 11 ja SG Flensburg-Handewitt 10 punkti peal, viimasel on kaks kohtumist varuks.