Kas tenniselegendid Federer ja Williams võivad koroona tõttu karjääri lõpetada? 

Korraldajad teatasid täna, et nende poolt oli natukene liiga vara kuulutada, et turniir kindlasti toimub, sest maailmas taas võimsa hooga leviva koroonapandeemia tõttu on tulevik selgusetu.

See paneb aga küsima, mis sellistest legendidest üldse saab ja kas me näeme neid enam suure slämmi turniiridel?

Endine briti esireket Greg Rusedski ütles USA meediale, et ta on kindel, et Federer lõpetab järgmisel aastal, kuna viimased aastad on ta kõige olulisematel turniiridel jäänud selgelt Rafael Nadalile ja Novak Djokovicile all.

„Ta suudab endiselt mängida heas tennist, aga mitte piisavalt, et suur slämm võita. Kahjuks pole tennisemängija nagu pudel veini, mis läheb aastatega paremaks. 40aastaselt ikkagi tase langeb,“ arvas Rusedski.