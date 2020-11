Lewis Hamilton: Black Lives Matter liikumine tegi mu paremaks sõitjaks 

„Protestid näitavad oma kogunemistega, et kui ühise eesmärgi nimel töötada, on sul hääl, et viia sisse olulisi muudatusi,“ ütles Hamilton Eurospordile.

„Kanaldasin nende tegevuse oma sõitmisesse ja ma olen praegu parem sõitja kui kunagi varem. Ja mul on hea meel, et minu sõitmisel on nüüd veel suurem väärtus. Et see on midagi enamat kui lihtsalt sõit,“ selgitas Hamilton.