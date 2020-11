Tanel Laanmäe uus elu: kümme kana, neli koera ja töö kaitseväes 

Tippsportlased said lõppeval aastal erilise kogemuse. „Jaanuaris-veebruaris valmistusin korralikult olümpiahooajaks,“ räägib Tanel. „Ma olin terve ja kõik sujus hästi. Koroonaajastu alguses selgus, et Tokyo mängud lükatakse ühe aasta võrra edasi. See kahandas motivatsiooni.“