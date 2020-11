M-Spordil pole järgmiseks aastaks sõitjaid: me peame kriisist välja saama 

Mõistagi on põhjuseid kaks: koroonapandeemia tõttu segi paisatud maailm ja 2022. aastal hübriidide peale üleminek.

„Loomulikult tahame ka järgmisel aastal konkurentsis olla, aga me pole veel sõitjatega midagi arutanud. Ausale öeldes olen fokuseeritud sellele, et ettevõte praegusest kriisist läbi tuua,“ vahendab DirtFish Wilsoni sõnu.

„Meil pole sõitjate osas otsustamisega kiiret, kuna meil palju asju käsil. Kuna suur osa tähelepanust läheb 2022. aasta reeglimuudatustele, on järgmine (ülemineku)aasta meie jaoks oluline,“ lisas Wilson.

Hyundai koosseis peaks jääma uuel hooajal peaagu samaks, lihtsalt Sebastien Loeb enam kolmandat autot ei jaga. Põhisõitjad on Ott Tänak ja Thierry Neuville, ja suure tõenäosusega jagavad kolmandat autot Craig Breen ja Dani Sordo. Toyotal on lepingud Elfyn Evansi ning Kalle Rovanperäga ning vaikselt loodetakse, et ka karjääri lõpetamist planeeriv Sebastien Ogier’ muudab oma meelt.