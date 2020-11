Vormel 1 Rikaste valgete spordiala valitseja Lewis Hamiltoni uhke, ent üksildane teekond Kadi Parts , täna, 22:00 Jaga: M

AINUKE MUSTANAHALINE SÕITJA 70 AASTA JOOKSUL: Peale Lewis Hamiltoni pole ükski mustanahaline sõitja end vormel 1 sarja murdnud. Foto: SIPA/Scanpix

Pühapäeval kindlustas Lewis Hamilton (35) karjääri seitsmenda vormel 1 MM-tiitli. Sellega tõusis ta ühele pulgale legendaarse Michael Schumacheriga kui läbi aegade enim tiitleid võitnud sõitja. Ühes aspektis on Hamilton aga Schumacherit juba ületanud: nimelt on britt läbi ajaloo ainus mustanahaline F1 sõitja. Miks on see nii ja kui keeruline on see Hamiltoni jaoks olnud?