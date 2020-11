Meedia: Valgevene hokiliidu president osales surmaga lõppenud rünnakus, Läti kehtestas mehele sissesõidukeelu 

Valgevene on teatanud, et nad on valmis MMi korraldama ka üksi. Rahvusvaheline Hokiliit IIHF avaldas neljapäeval pressiteate, milles öeldi, et nende president René Fasel arutas olukorda lätlastega. Fasel on varasemalt öelnud, et nende soov oleks MM korraldada kahes riigis. IIHFi juhatuse aseesimees Kalervo Kummola tõdes nädal tagasi Iltalehele, et Valgevene poliitilise olukorra tõttu on hokijuhtide hulgas läinud arvamused lahku, kas riik peaks MMi võõrustama.