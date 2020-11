Karel Voolaid peatreenerina jätkamisest: ma pole edasisele mõelnud, ausalt! 

"Ma pole edasisele mõelnud, ausalt. Ma ei usu, et tänases päevas ja hetkeks, kus tähelepanu on ettevalmistumisel mänguks Gruusiaga, oleks sellest mingit abi. Praegu pean valmistama võistkonda Gruusia mänguks. Võtan rahulikult, sest tiim vajab treenerit, kes on mõtetes nende juures," ütes ta.

Pikk Eesti vutihooaeg on teistelgi meestel jalgade. Kreida sõnul pole seis liialt hea: "Koroonapausi järel olid mängud väga tihedalt, tegin 30 päeva jooksul 10 mängu. See pole lihtne, aga tuleb mängida. Taastumiseks tuleb hästi magada, süüa ja puhata. Need on võtmekohad."

"Homsesse päeva vaatamise mänge on juba palju olnud. On räägitud põlvkondade vahetusest. Kes jälgib, saab aru, mis muutused on tehtud, aga kuskilt lähevad piirid," tõdes Voolaid, et päris 2004. aastal sündinute juurde koondis veel ei liigu. "Minu ülesanne on tulemust toota. Kuna me ei tea, milline tuleb 2021. aasta kevad, siis selge see, et ei tule mängida homset päeva vaadates, vaid teha täna optimaalselt tugevaim valik. Pean koondist niigi nooreks võistkonnaks."