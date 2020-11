Pärnu pääses eurosarjas veerandinaali ilma ühegi mänguta  

"See on pigem ikkagi kurb uudis," ütles Pärnu klubi mänedžer Reio Tilk teisipäeval Võrkpall24’le. "Pakkusime välja nii kodus-võõrsil süsteemis mängimist kui ka ühe meeskonna kodus ühe või kahe mänguga edasipääseja selgitamist, aga CEV on võtnud vastu otsuse, et kõik mängud peetakse ära mullides ja austerlased otsustasid loobuda."