Elfyn Evans: Hyundail on enne Monza rallit üks eelis 

31aastase Suurbritannia piloodi sõnul on Toyotal plaanis teha lähiajal Itaalias ühepäevane test: "Ma ei tea, kus see täpselt toimub, aga see pole Monzale väga lähedal. Oluline on masinasse tagasi pääseda. Olnuks väga tore, kui me saanuks testida ka mõnel ringrajal, aga lähtume oludest, kus sõidetakse enamus rallist."

"Kahju, et me ei saanud enne Ieperi etapi tühistamist testida," nentis Evans. "Hyundai testis meist natuke varem ning nende kuttidel on olnud autoga üks lisapäev. Ma tean, et see on väike detail, kuid kõik need asjad on olulised. Mulle meeldinuks, kui saanuksin sõita päeva asfaldiseades masinaga. Kuid seda ei saa enam muuta ja nüüd vaatame tulevikku."