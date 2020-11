Eestimaine spordiennustuse ettevõte müüdi USA firmale ligi 150 miljoni euro eest 

"Coolbet sisenes ülimalt konkurentsitihedale turule 2016. aasta alguses ning selle aja jooksul on nad lisaks Põhja-Euroopale suutnud laieneda ka Ladina-Ameerikasse ja Kanadasse. Gan Limited laienemisstrateegia osana soovisime oma iGaming platvormile lisada parima võimaliku spordiennustuse tarkvara, et pakkuda meie klientidele võimalikult head teenust. Asutamisest saadik on Coolbet tõestanud, et nende spordiennustuse platvorm on üks parimaid, mida täna turult leida võib. Seega oleme põnevil, et saame lisaks nende kogenud inseneridele tuua oma tiimi ka Coolbeti teadmised ja kogemused turgude kohta, kus nad juba tegutsevad," lausus Smurfit.