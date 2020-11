Rahvusvahelise autoliidu juht: Schumacher jälgib oma poja karjääri 

„Loomulikult jälgib ta seda (oma poja karjääri),“ vahendas Todti sõnu väljaanne The Independent. „Mick sõidab suure tõenäosusega järgmisel aastal vormel 1 sarjas ja see saab olema suur väljakutse. Oleme rõõmsad, et näeme uut Schumacherit mootorispordi kõige kõrgemal tasemel.“

Seitsmekordse maailmameistri tervise kohta vastas FIA juht, et liiga palju ta paljastada ei saa. „See on küsimus, millele vastates kavatsen olla väga tagasihoidlik. Käin Michaelit vaatamas väga tihti, korra või kaks kuus. Mu vastus tema kohta on alati sama: ta võitleb. Tema eest hoolitsetakse väga hästi ja ta on kohas, kus tal on väga mugav. Saame talle ainult parimat soovida,“ rääkis Todt.