Jalgpallimaailma kuulus hammustaja andis positiivse kooronaproovi 

Eurosport vahendas, et tänavu Barcelonast Atleticosse liikunud Suarez on hetkel Uruguay koondise juures olles andnud postiivse proovi ning see tähendab, et ta ei saa aidata oma rahvusmeeskonda kohtumises Brasiilia vastu. Samuti ei jookse Suarez väljakule Hispaania liiga kohtumises, kus Atletico mängib mehe eelmise tööandja Barcelona vastu.