Tartu Ülikooli korvpalliklubi sai täiendust mitmes välisliigas pallinud mehe näol 

Augustist meeskonnas olnud Channel Banks on kuues liigamängus saanud kokku korralikud numbrid – 11,2 punkti, 4,5 korvisöötu ja 3,3 lauapalli. Ta on tegutsenud peamiselt mängujuhi positsioonil, kuigi tegemist on loomu poolest viskava tagamängijaga. Eelmisel nädalal trennis saadud põlvevigastuse tõttu on ta aga ilmselt küllaltki pikalt rivist väljas ja seetõttu otsustati, et tal on parem Ameerikasse tagasi sõita, vahendas Tartu Ülikooli korvpallimeeskonna pressiteenistus.

Meeskonnaga liitunud mängujuht Charles Barton Jr on mänginud pärast USA Oregon State ülikooli Rootsis, Saksamaal, Belgias ja Austrias. Praegust hooaega alustas 28aastane ja 193cm pikkune tagamees Jämtland Basketis ning on kolme mänguga kogunud keskmiselt 12,7 punkti ja 3,3 lauapalli. Ta on esindanud Rootsi koondist nii noorte, üliõpilaste kui täiskasvanute tasemel. Hooajal 2015/2016 valiti Barton Rootsi meistriliiga parimaks tagamängijaks.

Toomas Kandimaa sõnul loodetakse Bartonilt kogemustega mängujuhtimist. „Ennekõike otsisime puhast mängujuhti. Tema kasuks rääkis see, et eelluure järgi mängiski ta peamiselt mängujuhi kohapeal ja silma jäi see, et suudab ka teisi paremaks teha. Loodame, et tema kogemused erinevatest Euroopa liigadest tulevad meie meeskonnale kasuks ja ta sulandub kiiresti võistkonda,“ sõnas Kandimaa.