Ken Torn tuli autoralli Euroopa meistriks! 

ERC-sarja hooaja lõpuni pidi olema kaks etappi, kui kalendris oli novembri lõpus sõidetav Kanaaride ja detsembris toimuma pidanud Belgia võistlus. Nüüd selgus, et Spa ralli jääb koroonaviiruse tõttu ära, mistap tõmmatakse hooajale joon alla järgmisel nädalavahetusel Kanaari saartel.

"Hoolimata ralli korraldaja suurepärasest tööst ja professionaalsusest, peame taotlema Spa ralli ärajätmist," vahendas Dirtfish Delettre sõnu. "Praegu kogetud tervisekriis, koos sellega kaasnevate ohtudega, sunnib meid ettevaatlikkusele. Olen piirkonna tervislik olukorra pärast kurb, sest see mõjutab kõiki meie tegevusi. Turism, kultuur ja autosport on osa Spa DNAst ning loodan kogu südamest, et suudame epideemia teise laine järel oma elu rahumeelselt jätkata."

Kuna hooaja lõpuni on nüüd vaid üks etapp, siis sellega kindlustas Ken Torn koos kaardilugeja Kauri Pannasega ERC3 Junior klassi meistritiitli. Eesti rallipaar juhib omas klassis Josep Bassas - Axel Coronado ees 33 silmaga. Ehkki ühelt etapilt on võimalik teenida kuni 40 punkti, siis võidu tagab asjaolu, et arvesse võetakse hooaja nelja paremust tulemust.

Torn on ERC-sarjas võitnud tänavu Itaalia, Läti ja Ungari etapid, lisaks tuli ta Portugalis teiseks. Isegi kui Torn peaks Kanaari saartel jääma nullile, siis pole hispaanlastel enam võimalik temast mööda minna. Esikohaga kaasneva boonusena saab 27aastane Torn tuleval hooajal võistleda EM-sarjas kaks võistlust Motorsport Italia tiimi Rally2 masinaga.

Uudisega löödi kaardid sassi ka kõige kõvemate masinate seas, kus tiitlivõimalus on vaid kahel mehel. Üldkokkuvõttes juhib Saintéloc Junior Teami venelasest piloot Aleksei Lukjanuk Rootsi talendi Oliver Solbergi ees. Varem võis tiitlist unistada Gregoire Munster, kuid tema langest nüüd mängust välja.