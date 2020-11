Lepinguta Mihkel Räim loodab imele: Vueltal tekkis tunne, et ma pole profisõitja tasemel 

Koroonapandeemia on tekitanud rattaspordis segadust ja järgmise hooajal eel on kümned sõitjad lepinguta. Üks neist on 27aastane Mihkel Räim, kes tegi tänavu Vueltal suurtuuride debüüdi. Seal tuli ta neljandal etapil kaheksandaks, kokkuvõttes jäi sprinter 139. kohale.