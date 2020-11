Spordivaria UNUSTUSEHÕLMAS MINEVIKUTÄHED | Aini Veskiväli elu verstapostid: kümme tiitlivõistluste medalit, kolm last, edukad tööaastad ja võitlus raske haigusega Deivil Tserp , täna, 19:01 Jaga: M

TUBLI NAINE: Endine allveeujuja Aini Veskiväli särab ka 55aastaselt. Foto: Tiina Kõrtsini

Õhtulehe retrosari „Unustusehõlmas minevikutähed“ võtab luubi alla tagaplaanile vajunud endised tippsportlased. Allveeujuja Aini Veskiväli (neiupõlves Leik) triumfeeris nii MMil kui ka EMil, tema auhinnakapis säravad kümme tiitlivõistluste medalit. Pärast suurest spordist taandumist sünnitas silmipimestavalt ilus naine kolm last ning sisenes edukalt tööturule. Praegu on ta ametis rahvusvahelise haardega ettevõttes ja naudib jälle elurõõme, sest võitlus raske haigusega on lõppenud.