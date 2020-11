Mainekas ralliportaal: salajane allikas avaldas WRC sarja kohta superuudise 

„Hübriidid tulevad kindlasti, selles pole kahtlust. Oleme kõik kursis kuulujuttudega, et hübriidide tulek lükkub edasi, kuid seda WRC ei tee ja Jean Todt seisab kindlalt selle taga. Mõningad detailid on veel paika loksumas, aga muidu on kõik paigas,“ kommenteeris allikas Dirtfishile.