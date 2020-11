Eesti jalgpallikoondise rekordinternatsionaal lõpetas ootamatult karjääri 

„Eks iga sportlane teeb ühel või teisel ajahetkel selle otsuse. Usun, et see on suuresti tunnetuse küsimus – mingil hetkel tekib tunnetus ja teadmine, et nüüd on see hetk ja on aeg edasi liikuda. Tõsi, ma ei saa küll kõigi lõpetanud sportlaste nimel seda väita, ent minu puhul toimis see just nõnda,“ vahendab FC Flora kodulehekülg Loo sõnu.