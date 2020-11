TÄNA: Eesti jalgpallikoondis loodab põhikoosseisuga Rahvuste liigale ilusa punkti panna 

Enne viimaseid mänge on Põhja-Makedoonial koos 9, Armeenial 8, Gruusial 6 ja Eestil 2 punkti. See tähendab, et Armeenias saab näha tulist vastasseisu, sest kodumeeskond peab edasipääsuks kindlasti võitma, samal ajal, kui Põhja-Makedooniale piisab viigist.