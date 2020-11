Karel Voolaid oma tulevikust peatreenerina: seda pole arutatud 

Nii nagu enne mängu, kinnitas Voolaid ka kohtumise järel ajakirjanikega suheldes, et kohtumise eel ta alaliiduga oma tuleviku teemadel ei arutanud.

Kohtumisest rääkides tõdes Voolaid, et teada oli, et tuleb väga raske mäng ning eestlased peavad palju ilma pallita jooksma ja tööd tegema.

"Grusiinid suudavad mänge kontrollida ja ka Tallinnas näitasid nad oma kvaliteeti. Tahtsime palliga paremini mängu saada, aga tuleb Gruusiale au anda, nad kontrollisid mängu väga hästi. Teisel poolajal, kui nad muutusid vähe kannatamatuks, tekkisid meil head kontravõimalused. Meil jäi natuke puudu, et saada [värav] kätte, samuti Gruusial. Neil oli häid momente, aga mitte ka selliseid, et võta ja löö sisse viie meetri pealt. Poisid võitlesid hingestatult, selle üle on kõige enam hea meel.

Tänasel päeval Eesti mängijad ei ole nii tehnilised kui Gruusia mängijad. Me ei pea häbenema, et Gruusia on meist palliga parem. Selleks, et neid tehnilisi mängijaid üle mängida, tuleb võtta päris suuri riske, sul on vaja selleks klassi, meisterlikkust ja kogemust. Kui väga palju hakata riskima, võib see halvasti lõppeda meie oma värava ees. Pidime olema tähelepanelikud ja kannatlikud ning leppima sellega, et oleme rohkem ilma pallita meeskond.

Mul ei ole etteheiteid võistkonnale, see oli mäng, kus iga mängija pidi panema kõvasti energiat ja jooksma väljakul palju meetreid ning nad tegid seda. Taktika ja plaan oli kõvasti kaitses rassida. Koondise mängija ei pea sellisel tasemel häbenema, et ta teeb kõvasti tööd.

Eesti koondisel on kõvasti arenguruumi ka ilma pallita mängul ja kui me saavutame korraliku töömoraali ja leveli, kus suudame iga mäng kaitses kõvasti rammida, siis selle pealt saab hakata järjest rohkem hakata parandama ka palliga mängu," kõneles Voolaid.