Kapten Kostja: väline surve nõuab, et keegi peab lendama, aga mina ei näe selleks põhjust 

"Arvestades viimastel päevadel ilmunud artikleid ja arvamusi, siis tundub, et väline surve nõuab, et keegi peab lendama, aga mina ei näe selleks põhjust," kinnitas Vassiljev. "See treenerite tiim tegi normaalset tööd ning ma arvan, et Karelil ja tema tiimil veel on, mida pakkuda. Toetan, et nad jätkaks."

Mis on praeguse koondise suurimad vajakajäämised, võrreldes näiteks tolle tiimiga, kes jõudis 2012. aasta EM-valikturniiril play-off'i?

"Meil oli laagrites koosseisus viis kuni seitse mängijat, kes võiks või tegelikult ka peaks mängima U21 koondises, kus koguda rahvusvahelise jalgpalli kogemust, et aru saada, mis see rahvusvaheline tase on," vastas Vasiiljev ausalt. "Paraku meie seis selline, et treenerid peavad neid võtma A-koondisesse, sest kuskil on tekkinud mingi auk ja nad peavad seda lappima.

Neil läheb veel aega, et sellele tasemele jõuda, aga nad teevad väga tublisti trenni ja annavad mängudes endast kõik. Ent ei ole lihtne tulla A-koondise tasemele ja nõuda, et nad oleks kohe konkurentsivõimelised selliste riikidega nagu Põhja-Makedoonia ja Armeenia."

Kas Vassiljev nägi viimastes mängudes noorte seast esile kerkimas liidreid, kes võiks meid lähitulevikus taas kõrgemasse mängu vedada?

"Ei tahaks kedagi esile tuua. Aeg ja nende enda mäng panevad need asjad paika. Olen protsessi sees ja tunnen, et vaikselt-vaikselt hakkab midagi tekkima, et järgmised aastad tuleks paremad.