Grusiinid taskusse pistnud Märten Kuusk: rahul ei saa olla, sest miinimumeesmärk jäi täitmata 

Gruusia mängust kõneldes tunnistas Kuusk, et lõpuni rahul ei saa ka selle viigipunktiga olla.

"Oleneb, kust otsast asja vaadata. Tegelikult ajasime lõpuni taga võitu, ma arvan, et mäng lubas seda. See oli hea, et taga jäi null, aga kahjuks ees jäi löömata. Lõpus tegelikult variandid olid," kahetses Kuusk.

"Meie kaitse oli hea, neil ühtegi sajaprotsendilist võimalust ei olnudki. Neil olid mõned kauglöögid, kuid me tegime head tööd ja suutsime nad väravast kaugemal hoida. Kui taga on null, siis kaitsetaktika on õigesti paika pandud.

Tundsin end väljakul kindlalt, mida aeg edasi, seda rohkem. Tunnen teisi mehi väga hästi ja probleeme kommunikatsioonis ei tekkinud," kõeneles Kuusk.

Rahvuste liiga kokkuvõtteks sõnas mees, et mõne mänguga võib episoodiliselt rahul olla, kuid täit rahuolu ei saa kuidagi tunda, sest võit või võidud jäid saavutamata.