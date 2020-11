Selgus Hyundai koosseis hooaja viimaseks MM-ralliks 

37aastase hispaanlase jaoks on tegu hooaja kolmanda ralliga. Kui Mehhikos oli ta sunnitud katkestama, siis Itaalia etapi suutis võita.

Enne hooaja viimast etappi, mis peaks toimuma 3. - 6. detsembril, juhib MM-sarja Toyota piloot Elfyn Evans, kes on kogunud 111 punkti. Talle järgneb tiimikaaslane Sebastien Ogier 97 silmaga. Neuville'il ja Tänakul on koos vastavalt 87 ja 83 punkti. Kuna Monza rallilt saab noppida maksimaalselt 30 silma, on Hyundai pilootide šansid tiitlivõiduks ainult teoreetilised.