MIS SAAB? Korvpalliliit küsis koduseks EMiks erandit, Terviseamet seda ei võimaldanud 

Käesoleva kuu lõpus kohtub Eesti Tallinnas Venemaa ja Põhja-Makedooniaga, lisaks sõidab siia mängima Itaalia koondis. Korvpalliliit palus Terviseametilt võimalust, et ühtegi koondist ei arvestatakse mõne positiivse koroonaviiruse proovi tõttu täielikult eemale ehk kui keegi peaks andma positiivse proovi, pannakse karantiini vaid kõnealune isik. Võimaliku nakatanu lähikondsetele paluti võimalust negatiivse proovi andmise korral EMil jätkata.

Terviseamet saatis alaliidule kirja, milles öeldi, et seda paraku võimaldada ei saa. See võib tähendada, et kui mõne koondise liige annab postiivse proovi, on mängude toimumine ohus.

„Vastuseks Teie taotlusele kaaluda erandi tegemist Eesti Korvpalliliidule kavandatud kvalifikatsioonimängude pidamiseks FIBA Protokollile tuginedes selliselt, et eraldatakse positiivse testi andnud delegatsiooniliikmed ning kõik (seal hulgas COVID-19 haige lähikontaktsed), kes on andnud negatiivse testi, saavad edasi mängida, selgitame järgmist.

Vabariigi Valitsuse 29. septembri 2020 korralduse nr 336 „Karantiini kehtestamine koroonaviirusest SARS-CoV-2 põhjustatud COVID-19 haiguse diagnoosiga isikutele, nende isikutega koos elavatele või samas elukohas püsivalt viibivatele või haiguse diagnoosiga isikuga muul viisil lähikontaktis olnud isikutele“ (edaspidi korraldus) punkt 3 sätestab, et isikul, kes elab koos isikuga, kellel on diagnoositud COVID-19 haigus, viibib temaga püsivalt samas viibimiskohas või on muul viisil olnud COVID-19 haigega lähikontaktis, on keelatud oma elukohast või püsivast viibimiskohast lahkuda, välja arvatud juhul, kui tal puuduvad COVID-19 haiguse sümptomid, isik jälgib oma tervist tähelepanelikult, järgib Vabariigi Valitsuse või Terviseameti kehtestatud meetmeid võimaliku nakkushaiguse leviku tõkestamiseks ja võtab kasutusele kõik võimalikud meetmed nakkushaiguse leviku tõkestamiseks ning esinevad punkti 3 alapunktides 1-6 toodud asjaolud.

Korralduse punkti 31 alapunkti 3 kohaselt ei rakendata korralduse punktis 3 sätestatud piirangut isikute suhtes, kelle osas on Terviseamet otsustanud piirangu kohaldamata jätmise. Korralduse punkti 31 alapunkt 3 annab Terviseametile võimaluse lõpetada karantiin isikute suhtes, kes ei pea olema karantiini subjektid. Karantiini subjektiks ei pea olema näiteks COVID-19 haige lähikontaktsed, kes on ise hiljuti haiguse läbi põdenud. Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 27 lõike 5 kohaselt lõpetab karantiini see haldusorgan, kes selle kehtestas. Korralduse punkti 31 alapunkt 3 ei võimalda Terviseametil lõpetada Vabariigi Valitsuse kehtestatud karantiini ega teha kehtestatud karantiinist erandeid, vaid annab Terviseametile õiguse vabastada karantiini kohustusest need isikud, kes ei pea olema karantiini subjektid põhjusel, et need isikud ei ole nakkusohtlikud.